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Index-Performance im Blick 23.10.2026 12:26:53

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer

So bewegt sich der SLI mittags.

Am Freitag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 2 320,69 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,076 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 329,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 319,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 332,54 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der SLI bei 2 259,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 6,19 Prozent auf 67,54 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 625,00 CHF) und Schindler (+ 1,64 Prozent auf 297,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF), Helvetia Baloise (-2,49 Prozent auf 211,80 CHF), VAT (-2,39 Prozent auf 556,40 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF) und Novartis (-1,07 Prozent auf 127,50 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 296 041 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 338,120 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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