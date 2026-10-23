Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Index-Performance im Blick
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23.10.2026 12:26:53
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer
Am Freitag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 2 320,69 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,076 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 329,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 319,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 332,54 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der SLI bei 2 259,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 040,86 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,89 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 6,19 Prozent auf 67,54 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,96 Prozent auf 625,00 CHF) und Schindler (+ 1,64 Prozent auf 297,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF), Helvetia Baloise (-2,49 Prozent auf 211,80 CHF), VAT (-2,39 Prozent auf 556,40 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF) und Novartis (-1,07 Prozent auf 127,50 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 296 041 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 338,120 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|35,19
|-0,09%
|Helvetia Baloise Holding AG
|228,60
|-3,14%
|Holcim AG
|72,18
|3,98%
|Logitech S.A.
|98,04
|-2,59%
|Novartis AG
|135,00
|-2,96%
|Partners Group AG
|677,60
|1,71%
|Richemont
|174,20
|-6,70%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|430,00
|1,26%
|Schindler AG (PS)
|322,80
|10,02%
|Sika AG
|194,75
|-0,97%
|Swiss Re AG
|166,90
|0,12%
|UBS
|40,95
|-1,78%
|VAT
|606,00
|-1,97%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 325,30
|-0,20%
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