ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Performance im Fokus
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26.03.2026 17:59:04
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich in Rot
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent tiefer bei 2 014,35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 015,71 Zählern und damit 0,457 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 024,96 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2 027,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 004,05 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 4,68 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der SLI 2 205,77 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI auf 2 140,82 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 098,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,35 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 1,96 Prozent auf 151,20 CHF), Lonza (+ 1,77 Prozent auf 494,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 176,00 CHF), Sonova (+ 1,19 Prozent auf 173,95 CHF) und Lindt (+ 0,65 Prozent auf 10 860,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,58 Prozent auf 64,64 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), UBS (-2,12 Prozent auf 29,54 CHF), Schindler (-1,90 Prozent auf 257,80 CHF) und Geberit (-1,29 Prozent auf 537,60 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 200 155 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,115 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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