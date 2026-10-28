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SLI-Entwicklung 28.10.2026 17:58:44

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich mit Abgaben

Heute agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Der SLI ging nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 2 341,55 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der SLI 0,581 Prozent leichter bei 2 332,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 330,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 348,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,644 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 246,86 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 2 316,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 018,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,86 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 644,40 CHF), Lindt (+ 1,15 Prozent auf 8 335,00 CHF), Swiss Life (+ 1,06 Prozent auf 952,40 CHF) und VAT (+ 0,88 Prozent auf 598,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Sandoz (-2,70 Prozent auf 79,88 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 570,20 CHF), Straumann (-1,09 Prozent auf 96,60 CHF) und Lonza (-0,94 Prozent auf 629,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 7 135 443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 36,87 11,05% Amrize
Geberit AG (N) 622,00 0,97% Geberit AG (N)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 945,00 -0,61% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,02 -0,23% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 693,20 1,91% Lonza AG (N)
Partners Group AG 700,40 0,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 436,12 1,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 90,36 5,09% Sandoz
Straumann Holding AG 104,45 0,05% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 1 039,00 0,68% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 162,70 -0,25% Swiss Re AG
UBS 42,99 2,70% UBS
VAT 648,60 -0,22% VAT

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SLI 2 371,67 1,29%

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