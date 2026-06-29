Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Kursentwicklung im Fokus
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29.06.2026 09:29:20
Schwacher Wochentag in Zürich: SLI startet mit Verlusten
Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 2 268,56 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,066 Prozent stärker bei 2 270,20 Punkten, nach 2 268,71 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 267,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 270,65 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 2 160,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 999,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 967,84 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,47 Prozent zu Buche. Bei 2 288,59 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Tops und Flops im SLI aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Galderma (+ 0,93 Prozent auf 179,90 CHF), Lonza (+ 0,86 Prozent auf 539,20 CHF), Logitech (+ 0,79 Prozent auf 79,40 CHF), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 83,76 CHF) und Roche (+ 0,30 Prozent auf 337,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swiss Life (-0,70 Prozent auf 881,80 CHF), Sika (-0,69 Prozent auf 166,45 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 74,58 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 541,20 CHF) und Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 376,00 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 134 540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 289,755 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,81 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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