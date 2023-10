Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert nachmittags

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,65 Prozent schwächer bei 1 614,28 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,191 Prozent auf 1 621,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 624,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 613,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 624,77 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,330 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 25.09.2023, einen Wert von 1 721,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 775,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2022, lag der SLI bei 1 632,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent abwärts. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 600,89 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 3,70 Prozent auf 63,84 CHF), Logitech (+ 2,20 Prozent auf 69,68 CHF), Sandoz (+ 1,27 Prozent auf 25,61 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 423,80 CHF) und UBS (+ 0,71 Prozent auf 21,35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lonza (-5,32 Prozent auf 313,30 CHF), ams (-4,87 Prozent auf 3,36 CHF), Kühne + Nagel International (-3,13 Prozent auf 244,10 CHF), Sika (-3,01 Prozent auf 209,20 CHF) und Straumann (-2,14 Prozent auf 111,90 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 267 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,065 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

