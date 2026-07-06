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Kursentwicklung im Fokus 06.07.2026 17:58:48

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Montagshandels

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verliert zum Ende des Montagshandels

Der SLI zeigte sich am Montag leichter.

Am Montag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,71 Prozent schwächer bei 2 296,85 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,105 Prozent stärker bei 2 315,62 Punkten, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 291,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 321,54 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 2 136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 067,49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 965,09 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,78 Prozent zu Buche. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 1,95 Prozent auf 74,42 CHF), Sonova (+ 1,87 Prozent auf 207,40 CHF), Swiss Life (+ 1,79 Prozent auf 920,60 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 41,90 CHF) und Lonza (+ 1,08 Prozent auf 580,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Roche (-2,58 Prozent auf 331,80 CHF), Kühne + Nagel International (-2,44 Prozent auf 203,90 CHF), Sandoz (-2,35 Prozent auf 70,64 CHF), VAT (-2,34 Prozent auf 692,80 CHF) und Geberit (-2,21 Prozent auf 532,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 485 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294,519 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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