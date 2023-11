Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 1 664,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,029 Prozent auf 1 664,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1 664,53 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 661,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 672,23 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 697,62 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Stand von 1 759,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 627,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 büßte der Index bereits um 1,01 Prozent ein. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 1,97 Prozent auf 22,31 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 71,92 CHF), Schindler (+ 1,44 Prozent auf 190,10 CHF), Givaudan (+ 1,25 Prozent auf 3 076,00 CHF) und Sika (+ 0,53 Prozent auf 226,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-5,70 Prozent auf 3,27 CHF), Sonova (-2,35 Prozent auf 220,40 CHF), VAT (-2,20 Prozent auf 342,70 CHF), Julius Bär (-1,24 Prozent auf 52,64 CHF) und Richemont (-0,81 Prozent auf 110,50 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 855 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,971 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

