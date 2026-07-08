Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben

Der SLI verlor im SIX-Handel letztendlich 1,42 Prozent auf 2 268,15 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 284,76 Zählern und damit 0,696 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 300,78 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 285,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 258,82 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,05 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, notierte der SLI bei 2 131,74 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 2 096,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der SLI bei 1 971,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,45 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,41 Prozent auf 615,00 CHF), Logitech (+ 0,26 Prozent auf 78,04 CHF), Helvetia Baloise (-0,09 Prozent auf 212,40 CHF), Swiss Re (-0,15 Prozent auf 132,65 CHF) und Lonza (-0,24 Prozent auf 573,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sika (-5,09 Prozent auf 162,25 CHF), Holcim (-3,97 Prozent auf 72,98 CHF), Straumann (-3,43 Prozent auf 102,65 CHF), Geberit (-3,35 Prozent auf 513,60 CHF) und Sonova (-3,09 Prozent auf 201,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 711 770 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 286,381 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at