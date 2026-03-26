26.03.2026 12:26:36
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Mittag leichter
Am Donnerstag fällt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,58 Prozent auf 12 644,08 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,483 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,528 Prozent schwächer bei 12 651,17 Punkten, nach 12 718,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 595,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 682,46 Punkten.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 4,52 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SMI mit 13 913,73 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SMI 13 242,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der SMI einen Wert von 12 953,80 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,55 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 175,40 CHF), Lonza (+ 0,74 Prozent auf 489,20 CHF), Alcon (+ 0,03 Prozent auf 59,54 CHF), Amrize (-0,09 Prozent auf 44,13 CHF) und Givaudan (-0,11 Prozent auf 2 654,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,61 Prozent auf 65,96 CHF), UBS (-1,49 Prozent auf 29,73 CHF), Swiss Re (-1,28 Prozent auf 127,05 CHF) und Geberit (-1,07 Prozent auf 538,80 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 846 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 271,115 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SMI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,96
|-1,45%
|Alcon AG
|64,96
|-0,12%
|Amrize
|48,18
|-0,43%
|Geberit AG (N)
|588,20
|-1,21%
|Givaudan AG
|2 894,00
|-0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|192,00
|1,32%
|Lonza AG (N)
|534,00
|0,75%
|Partners Group AG
|900,60
|-0,77%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|339,37
|0,40%
|Sika AG
|141,55
|-2,85%
|Swiss Re AG
|138,40
|-1,70%
|UBS
|32,42
|-1,76%
|SMI
|12 631,48
|-0,68%