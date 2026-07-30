Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der SMI zeigte sich am Abend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0,65 Prozent schwächer bei 14 392,49 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,689 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,399 Prozent leichter bei 14 428,27 Punkten, nach 14 486,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 535,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 372,65 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,338 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 14 193,92 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 13 136,27 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Stand von 11 931,98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. Bei 14 656,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,09 Prozent auf 78,66 CHF), Holcim (+ 2,39 Prozent auf 75,42 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 191,25 CHF), Swiss Life (+ 0,85 Prozent auf 951,00 CHF) und Geberit (+ 0,34 Prozent auf 530,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (-2,29 Prozent auf 353,40 CHF), Novartis (-2,28 Prozent auf 126,78 CHF), Alcon (-1,79 Prozent auf 56,12 CHF) und Partners Group (-1,73 Prozent auf 671,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 738 398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313,425 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at