Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung im Minus

Heute zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,51 Prozent leichter bei 13 067,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,283 Prozent höher bei 13 171,27 Punkten in den Handel, nach 13 134,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 051,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 208,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 12 320,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 228,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der SMI bei 11 646,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,36 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,40 Prozent auf 76,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,00 Prozent auf 192,00 CHF), Nestlé (+ 0,24 Prozent auf 75,54 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 33,54 CHF) und Logitech (+ 0,13 Prozent auf 77,38 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Zurich Insurance (-2,59 Prozent auf 548,80 CHF), Richemont (-2,47 Prozent auf 152,00 CHF), Sika (-2,37 Prozent auf 148,50 CHF), Alcon (-2,33 Prozent auf 60,40 CHF) und Swiss Re (-1,95 Prozent auf 130,75 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 587 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 278,575 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at