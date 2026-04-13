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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Index-Performance 13.04.2026 17:59:04

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Zum Handelsschluss gab der SMI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 13 145,91 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,545 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,695 Prozent leichter bei 13 091,61 Punkten, nach 13 183,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 170,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 063,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der SMI mit 12 839,27 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, notierte der SMI bei 13 364,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, betrug der SMI-Kurs 11 239,83 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,766 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,01 Prozent auf 33,05 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 867,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 913,80 CHF), Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,14 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 549,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (-2,44 Prozent auf 661,00 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 544,00 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF), Kühne + Nagel International (-1,13 Prozent auf 179,05 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 120,62 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 272 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 271,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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UBS 36,21 2,40% UBS
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SMI 13 145,91 -0,28%

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