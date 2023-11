Schwacher Wochentag in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach

Der SMI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 10 633,74 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,176 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,356 Prozent auf 10 607,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 644,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10 614,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 645,19 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,355 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der SMI einen Wert von 11 001,69 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Wert von 11 149,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 120,49 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,14 Prozent zurück. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. 10 251,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,05 Prozent auf 520,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,83 Prozent auf 435,60 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 84,99 CHF), Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 98,82 CHF) und Roche (+ 0,29 Prozent auf 238,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-3,42 Prozent auf 108,70 CHF), Lonza (-1,59 Prozent auf 333,80 CHF), Sika (-1,18 Prozent auf 226,70 CHF), UBS (-0,90 Prozent auf 22,09 CHF) und Alcon (-0,78 Prozent auf 65,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die Richemont-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 275 737 Aktien gehandelt. Mit 265,895 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,28 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

