Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SMI-Marktbericht
|
07.01.2026 15:59:03
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,06 Prozent tiefer bei 13 313,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,229 Prozent fester bei 13 352,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 322,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 394,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 297,76 Zählern.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,907 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 12 936,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 521,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der SMI mit 11 830,77 Punkten gehandelt.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 3,10 Prozent auf 638,60 CHF), Novartis (+ 1,78 Prozent auf 113,50 CHF), Roche (+ 1,49 Prozent auf 334,80 CHF), Lonza (+ 1,34 Prozent auf 544,80 CHF) und Logitech (+ 1,25 Prozent auf 79,36 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-3,80 Prozent auf 582,60 CHF), Swiss Life (-3,49 Prozent auf 900,60 CHF), Richemont (-2,46 Prozent auf 168,60 CHF), Nestlé (-2,01 Prozent auf 74,63 CHF) und Swiss Re (-0,85 Prozent auf 127,90 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 873 095 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 278,561 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.
Analysen zu Richemont
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,36
|-3,71%
|Geberit AG (N)
|684,00
|2,73%
|Logitech S.A.
|82,18
|-2,10%
|Lonza AG (N)
|593,00
|2,49%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,06
|-2,29%
|Novartis AG
|121,70
|-0,04%
|Richemont
|187,05
|0,51%
|Roche AG (Genussschein)
|339,40
|0,35%
|Swiss Life AG (N)
|974,20
|-2,97%
|Swiss Re AG
|138,45
|-0,40%
|UBS
|40,59
|0,45%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,60
|-3,01%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 350,82
|0,20%