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Index im Blick 28.10.2026 09:28:38

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

SMI-Handel aktuell.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,52 Prozent auf 14 521,08 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,676 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,577 Prozent auf 14 513,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14 597,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 576,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 509,45 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,337 Prozent aufwärts. Der SMI stand vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 13 942,91 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 14 571,33 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 12 360,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,62 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,79 Prozent auf 129,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 72,04 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF), Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF) und Galderma (+ 0,05 Prozent auf 185,10 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-1,88 Prozent auf 38,11 CHF), Givaudan (-0,76 Prozent auf 3 914,00 CHF) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 82,63 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 592 324 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 343,860 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,22 1,13% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 205,50 2,85% Galderma
Givaudan AG 4 248,00 0,43% Givaudan AG
Logitech S.A. 88,48 0,29% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 89,60 0,23% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 143,72 2,76% Novartis AG
Partners Group AG 706,60 1,70% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 436,00 1,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,76 6,72% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 040,00 0,78% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,35 0,15% Swiss Re AG
UBS 43,31 3,46% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 795,57 1,47%

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