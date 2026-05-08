Schwacher Wochentag in Zürich: SMI leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich nachmittags.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 13 109,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,573 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,635 Prozent auf 13 052,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 135,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 034,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 135,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,279 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der SMI-Kurs 13 113,43 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 13 503,06 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 12 061,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,04 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,22 Prozent auf 83,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 82,08 CHF), UBS (+ 0,20 Prozent auf 35,01 CHF), Richemont (+ 0,19 Prozent auf 158,90 CHF) und Novartis (+ 0,05 Prozent auf 113,36 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 170,20 CHF), Swiss Life (-2,39 Prozent auf 882,00 CHF), Sika (-1,07 Prozent auf 143,85 CHF), Roche (-0,94 Prozent auf 315,30 CHF) und Geberit (-0,79 Prozent auf 528,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 399 840 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,809 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at