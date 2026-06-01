Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Rot

Zum Handelsende fiel der SMI im SIX-Handel um 1,75 Prozent auf 13 305,40 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,612 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,564 Prozent tiefer bei 13 466,29 Punkten in den Handel, nach 13 542,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 488,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 277,17 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 136,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der SMI bei 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der SMI einen Stand von 12 227,08 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,438 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,80 Prozent auf 97,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 183,15 CHF), UBS (+ 1,38 Prozent auf 37,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,42 CHF) und Amrize (-0,31 Prozent auf 41,98 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-3,61 Prozent auf 317,40 CHF), Novartis (-3,33 Prozent auf 113,90 CHF), Sika (-2,80 Prozent auf 149,00 CHF), Geberit (-2,79 Prozent auf 499,10 CHF) und Nestlé (-1,98 Prozent auf 77,87 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 790 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at