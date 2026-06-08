Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SMI-Kursentwicklung
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08.06.2026 15:59:17
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI nachmittags schwächer
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 13 333,21 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,582 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,715 Prozent auf 13 292,49 Punkte an der Kurstafel, nach 13 388,23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SMI betrug 13 265,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 401,53 Zähler.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 100,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der SMI 13 095,55 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der SMI einen Wert von 12 366,17 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,648 Prozent zu. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,12 Prozent auf 2 901,00 CHF), UBS (+ 0,48 Prozent auf 37,81 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 165,25 CHF), Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 651,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 551,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-2,67 Prozent auf 41,57 CHF), Holcim (-1,32 Prozent auf 73,46 CHF), Logitech (-1,25 Prozent auf 90,34 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 189,85 CHF) und Sika (-1,00 Prozent auf 147,85 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 863 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,308 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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