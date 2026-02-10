Swiss Re Aktie

Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

SMI-Performance im Blick 10.02.2026 17:59:10

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus

So performte der SMI zum Handelsende.

Schlussendlich beendete der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 13 510,77 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,595 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,052 Prozent leichter bei 13 510,64 Punkten, nach 13 517,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 553,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 488,38 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SMI auf 13 421,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der SMI auf 12 455,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der SMI mit 12 627,84 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,99 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,23 Prozent auf 160,25 CHF), Givaudan (+ 1,83 Prozent auf 3 115,00 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 61,02 CHF), Geberit (+ 1,54 Prozent auf 633,80 CHF) und Sika (+ 1,09 Prozent auf 157,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-3,16 Prozent auf 552,20 CHF), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 187,55 CHF), Holcim (-1,17 Prozent auf 77,68 CHF) und Roche (-0,76 Prozent auf 351,10 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 206 583 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,511 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

Analysen zu Swiss Re AG

30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

