Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,39 Prozent schwächer bei 14 330,50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,063 Prozent fester bei 14 395,68 Punkten in den Handel, nach 14 386,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 410,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 311,95 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,160 Prozent nach unten. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 14 254,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SMI mit 13 399,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SMI mit 12 276,26 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,18 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,46 Prozent auf 369,10 CHF), Givaudan (+ 0,41 Prozent auf 3 206,00 CHF), Geberit (+ 0,35 Prozent auf 568,20 CHF), Lonza (+ 0,31 Prozent auf 581,00 CHF) und Holcim (+ 0,14 Prozent auf 69,50 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-4,06 Prozent auf 77,04 CHF), Swiss Re (-2,10 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 181,55 CHF), Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF) und Zurich Insurance (-0,85 Prozent auf 581,80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 893 344 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,560 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at