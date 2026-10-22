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Kursentwicklung 22.10.2026 12:26:51

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer

Der SMI zeigt sich am vierten Tag der Woche kaum verändert.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,19 Prozent auf 14 524,98 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,105 Prozent auf 14 537,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 552,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 544,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 479,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,38 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 13 953,39 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 315,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SMI auf 12 614,43 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,64 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 6,28 Prozent auf 185,20 CHF), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 84,54 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 79,14 CHF), Novartis (+ 0,84 Prozent auf 127,94 CHF) und Alcon (+ 0,21 Prozent auf 56,04 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), UBS (-2,18 Prozent auf 38,68 CHF), Logitech (-1,66 Prozent auf 88,94 CHF), Richemont (-1,54 Prozent auf 172,90 CHF) und Holcim (-1,51 Prozent auf 64,02 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 603 229 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 336,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 62,66 -0,25% Alcon AG
Galderma 207,30 4,80% Galderma
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
Logitech S.A. 98,04 -2,59% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 135,00 -2,96% Novartis AG
Partners Group AG 677,60 1,71% Partners Group AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 430,00 1,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 86,88 1,05% Sandoz
Swiss Re AG 166,90 0,12% Swiss Re AG
UBS 40,95 -1,78% UBS

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