Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Dienstagmittag

Mit dem SMI geht es heute abwärts.

Am Dienstag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 14 181,62 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,824 Prozent auf 14 148,60 Punkte an der Kurstafel, nach 14 266,18 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 195,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 114,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 13 708,02 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 13 269,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 939,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,05 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 84,32 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 42,39 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,33 Prozent auf 210,70 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 631,50 CHF) und Roche (-0,30 Prozent auf 329,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-2,23 Prozent auf 180,05 CHF), Givaudan (-2,11 Prozent auf 3 348,00 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 54,94 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 582,00 CHF) und Partners Group (-1,06 Prozent auf 691,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 722 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at