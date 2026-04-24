Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag

Am Freitag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,64 Prozent leichter bei 13 163,41 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,333 Prozent schwächer bei 13 203,99 Punkten, nach 13 248,06 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 099,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 232,93 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,547 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der SMI bei 12 515,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 147,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der SMI bei 11 917,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,633 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 673,00 CHF), Nestlé (+ 0,98 Prozent auf 80,77 CHF), Holcim (+ 0,53 Prozent auf 72,26 CHF), Givaudan (-0,07 Prozent auf 2 819,00 CHF) und Amrize (-0,09 Prozent auf 44,44 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Kühne + Nagel International (-2,01 Prozent auf 190,45 CHF), Sika (-1,63 Prozent auf 145,10 CHF), Novartis (-1,51 Prozent auf 114,52 CHF) und Partners Group (-1,22 Prozent auf 921,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 383 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at