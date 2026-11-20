Am Freitag geht es im SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 14 644,13 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,710 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,185 Prozent tiefer bei 14 694,55 Punkten in den Handel, nach 14 721,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 721,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 583,54 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 3,45 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der SMI noch bei 14 478,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SMI 14 368,16 Punkte auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 12 543,06 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,54 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,74 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4 082,00 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 148,90 CHF), Novartis (+ 0,42 Prozent auf 127,78 CHF) und Geberit (+ 0,28 Prozent auf 579,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 37,35 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 173,35 CHF), Partners Group (-1,51 Prozent auf 627,20 CHF) und Sika (-1,05 Prozent auf 184,05 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 857 321 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,825 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at