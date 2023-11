Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 10 544,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,177 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,270 Prozent tiefer bei 10 542,53 Punkten, nach 10 571,03 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 547,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 530,51 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der SMI bei 10 837,59 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 08.08.2023, einen Wert von 11 057,32 Punkten auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 10 827,04 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,95 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 0,55 Prozent auf 237,70 CHF), Sonova (+ 0,36 Prozent auf 222,40 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 72,48 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 332,10 CHF) und Alcon (+ 0,21 Prozent auf 66,76 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Life (-4,98 Prozent auf 557,00 CHF), Swiss Re (-1,09 Prozent auf 97,76 CHF), Partners Group (-1,08 Prozent auf 1 004,00 CHF), UBS (-1,08 Prozent auf 22,04 CHF) und Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 428,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 293 999 Aktien gehandelt. Mit 268,405 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

2023 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

