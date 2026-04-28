Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SMI im Fokus
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28.04.2026 17:58:46
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 13 159,50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,553 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,686 Prozent leichter bei 13 074,86 Punkten, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 13 009,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 161,81 Punkten.
SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SMI bei 12 570,26 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 28.01.2026, einen Stand von 13 023,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der SMI einen Wert von 12 028,25 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,663 Prozent zu Buche. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 76,28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 189,20 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 114,72 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 543,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 127,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-1,88 Prozent auf 885,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 76,42 CHF), Lonza (-1,21 Prozent auf 482,70 CHF), Richemont (-1,16 Prozent auf 149,10 CHF) und Sika (-0,69 Prozent auf 144,35 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 026 794 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|82,54
|0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|196,00
|-4,02%
|Logitech S.A.
|83,04
|0,75%
|Lonza AG (N)
|510,00
|-2,11%
|Novartis AG
|122,58
|-1,40%
|Partners Group AG
|916,00
|-5,29%
|Richemont
|157,05
|-2,39%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|342,00
|-1,44%
|Sika AG
|154,25
|-1,31%
|Swiss Re AG
|134,15
|-2,97%
|UBS
|36,87
|3,08%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|580,80
|-1,26%
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