Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels in Rot

Schlussendlich verlor der SMI im SIX-Handel 0,26 Prozent auf 13 100,63 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,573 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,635 Prozent auf 13 052,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 135,43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 135,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 034,47 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,349 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der SMI bei 13 113,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13 503,06 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 061,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,11 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,03 Prozent auf 84,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 82,02 CHF), Holcim (+ 0,27 Prozent auf 74,30 CHF), UBS (+ 0,26 Prozent auf 35,03 CHF) und Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 669,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,82 Prozent auf 172,00 CHF), Swiss Life (-2,68 Prozent auf 879,40 CHF), Alcon (-2,29 Prozent auf 49,17 CHF), Geberit (-1,54 Prozent auf 524,00 CHF) und Amrize (-1,15 Prozent auf 41,21 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 196 727 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,809 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at