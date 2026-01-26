Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 13 142,02 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,537 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,175 Prozent auf 13 124,17 Punkte an der Kurstafel, nach 13 147,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 13 164,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 059,31 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 242,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 12 568,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 12 287,28 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,795 Prozent ein. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 059,31 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Holcim (+ 1,38 Prozent auf 79,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,07 Prozent auf 60,40 CHF), Logitech (+ 1,05) Prozent auf 73,04 CHF), Roche (+ 0,69 Prozent auf 350,50 CHF) und UBS (+ 0,40 Prozent auf 37,31 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-1,64 Prozent auf 1 051,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,47 Prozent auf 177,30 CHF), Richemont (-1,23 Prozent auf 152,65 CHF), Nestlé (-0,86 Prozent auf 71,85 CHF) und Alcon (-0,82 Prozent auf 62,66 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 879 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 300,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at