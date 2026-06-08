Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,75 Prozent auf 13 288,34 Punkte nach. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,582 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,715 Prozent auf 13 292,49 Punkte an der Kurstafel, nach 13 388,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 13 302,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 283,61 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 100,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 13 095,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 12 366,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,310 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 0,42 Prozent auf 2 881,00 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 650,50 CHF), Swiss Life (+ 0,14) Prozent auf 842,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,00 Prozent auf 118,15 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-2,70 Prozent auf 691,60 CHF), Logitech (-2,36 Prozent auf 89,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,05 Prozent auf 81,40 CHF), Holcim (-1,75 Prozent auf 73,14 CHF) und Sika (-1,74 Prozent auf 146,75 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 283 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,03 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at