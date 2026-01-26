Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI mittags

Der SMI zeigt sich heute im Minus.

Am Montag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 13 109,96 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,537 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,175 Prozent leichter bei 13 124,17 Punkten in den Handel, nach 13 147,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 059,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 132,60 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 13 242,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 568,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 12 287,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,04 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 059,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,26 Prozent auf 79,76 CHF), Logitech (+ 1,22 Prozent auf 73,16 CHF), UBS (+ 0,97 Prozent auf 37,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,74 Prozent auf 60,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 830,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,74 Prozent auf 71,21 CHF), Richemont (-1,65 Prozent auf 152,00 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 547,40 CHF), Alcon (-1,11 Prozent auf 62,48 CHF) und Partners Group (-0,75 Prozent auf 1 061,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 580 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 300,453 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

