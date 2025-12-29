Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,08 Prozent tiefer bei 18 170,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 18 189,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 186,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 144,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 218,91 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 652,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 631,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 15 463,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 17,09 Prozent aufwärts. Bei 18 236,55 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell IVF HARTMANN (+ 5,11 Prozent auf 144,00 CHF), Orell Fuessli (+ 3,91 Prozent auf 119,50 CHF), Curatis (+ 3,90 Prozent auf 12,00 CHF), Klingelnberg (+ 2,68 Prozent auf 11,50 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,58 Prozent auf 27,85 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-21,69 Prozent auf 6,50 CHF), Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,69 Prozent auf 0,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,75 Prozent auf 2,13 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,44 Prozent auf 161,50 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 810 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,040 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,19 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

