WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

SPI-Performance im Blick 29.12.2025 12:26:52

Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag

Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,08 Prozent tiefer bei 18 170,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,343 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 18 189,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 186,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 144,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 218,91 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 652,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 631,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 15 463,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 17,09 Prozent aufwärts. Bei 18 236,55 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell IVF HARTMANN (+ 5,11 Prozent auf 144,00 CHF), Orell Fuessli (+ 3,91 Prozent auf 119,50 CHF), Curatis (+ 3,90 Prozent auf 12,00 CHF), Klingelnberg (+ 2,68 Prozent auf 11,50 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,58 Prozent auf 27,85 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-21,69 Prozent auf 6,50 CHF), Perrot Duval SA (-10,00 Prozent auf 45,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,69 Prozent auf 0,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,75 Prozent auf 2,13 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,44 Prozent auf 161,50 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 810 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,040 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,19 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,61 -1,61% ASMALLWORLD AG
Carlo Gavazzi Holding AG 170,50 0,29% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 12,10 4,76% Curatis AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,90 -8,00% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,54 3,72% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
IVF HARTMANN AG 142,00 0,00% IVF HARTMANN AG
Klingelnberg AG 12,10 0,00% Klingelnberg AG
MindMaze Therapeutics 2,39 -14,64% MindMaze Therapeutics
Montana Aerospace 27,85 2,58% Montana Aerospace
OC Oerlikon Corporation AG 3,44 1,53% OC Oerlikon Corporation AG
Orell Fuessli AG 120,00 -0,83% Orell Fuessli AG
Perrot Duval SA 45,00 -10,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 362,00 0,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 39,60 -0,20% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 158,59 -0,15%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

