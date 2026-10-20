Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI nachmittags

So bewegt sich der SLI am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 2 305,67 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,130 Prozent auf 2 303,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 306,32 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 294,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 306,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 215,38 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der SLI mit 2 282,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 039,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,19 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 2,08 Prozent auf 388,00 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 622,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 152,70 CHF) und Novartis (+ 1,35 Prozent auf 125,88 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), VAT (-3,00 Prozent auf 601,00 CHF), Partners Group (-1,27 Prozent auf 604,20 CHF), Geberit (-1,15 Prozent auf 549,60 CHF) und Julius Bär (-0,94 Prozent auf 69,34 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 202 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 325,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at