Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 20 229,72 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,601 Prozent auf 20 367,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20 246,22 Punkten am Vortag.

Bei 20 435,61 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 215,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,053 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 015,46 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 551,09 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 16 525,39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,89 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Calida (+ 5,49 Prozent auf 16,14 CHF), Perrot Duval SA (+ 4,76 Prozent auf 88,00 CHF), ams-OSRAM (+ 3,99 Prozent auf 16,40 CHF), INFICON (+ 3,31 Prozent auf 162,40 CHF) und Medmix (+ 3,26 Prozent auf 8,87 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil INTERROLL (-5,45 Prozent auf 1 352,00 CHF), Kardex (-5,31 Prozent auf 240,50 CHF), COLTENE (-3,85 Prozent auf 50,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-3,78 Prozent auf 137,60 CHF) und Private Equity (-3,75 Prozent auf 61,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 276 821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 318,247 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at