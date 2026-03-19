Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag

Der SPI zeigt sich am Donnerstagmittag in Rot.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,63 Prozent leichter bei 17 513,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,14 Prozent tiefer bei 17 601,92 Punkten in den Handel, nach 17 804,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 17 638,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 472,98 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 2,02 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SPI einen Wert von 19 020,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der SPI auf 18 088,46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wurde der SPI mit 17 263,34 Punkten berechnet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,99 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 472,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,53 Prozent auf 0,04 CHF), Stadler Rail (+ 4,10 Prozent auf 20,84 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,85 Prozent auf 1,08 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,67 Prozent auf 96,00 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 2,29 Prozent auf 156,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-10,00 Prozent auf 2,66 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,42 Prozent auf 0,45 CHF), GAM (-6,61 Prozent auf 0,11 CHF), Private Equity (-6,45 Prozent auf 58,00 CHF) und Implenia (-5,77 Prozent auf 66,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 740 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,632 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at