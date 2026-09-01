Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 20 011,80 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,410 Prozent stärker bei 20 193,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 111,20 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 982,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 193,59 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 161,16 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 18 837,00 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 16 889,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,70 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Curatis (+ 5,79 Prozent auf 20,10 CHF), Gurit (+ 4,31 Prozent auf 50,80 CHF), Novartis (+ 4,17 Prozent auf 128,40 CHF) und Straumann (+ 3,51 Prozent auf 97,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 5,25 CHF), GAM (-8,85 Prozent auf 0,07 CHF), Partners Group (-7,21 Prozent auf 680,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,27 Prozent auf 0,17 CHF) und Cicor Technologies (-4,87 Prozent auf 121,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 885 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at