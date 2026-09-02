Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI mittags

Am Mittwoch verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 20 081,62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 20 153,53 Punkte an der Kurstafel, nach 20 149,63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 174,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 066,94 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,774 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 20 161,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SPI einen Stand von 18 853,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 737,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,08 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit BioVersys (+ 10,44 Prozent auf 27,50 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,93 Prozent auf 92,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 3,63 Prozent auf 65,60 CHF) und BVZ (+ 3,47 Prozent auf 1 490,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,84 Prozent auf 0,17 CHF), Feintool International (-3,23 Prozent auf 12,00 CHF), DocMorris (-3,18 Prozent auf 10,36 CHF) und Addex Therapeutics (-3,08 Prozent auf 0,03 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 251 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,784 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at