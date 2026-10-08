SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SPI-Performance im Blick 08.10.2026 12:26:56

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Mittag leichter

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Mittag leichter

Anleger in Zürich treten am Mittag den Rückzug an.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,89 Prozent auf 19 381,05 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,433 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,724 Prozent tiefer bei 19 413,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 555,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 421,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 348,05 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,342 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SPI mit 19 848,24 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19 931,89 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 17 419,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6,14 Prozent auf 0,02 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,81 Prozent auf 0,14 CHF), Emmi (+ 3,10 Prozent auf 866,00 CHF), Lindt (+ 2,51 Prozent auf 81 700,00 CHF) und Lindt (+ 2,17 Prozent auf 7 770,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-6,87 Prozent auf 48,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,04 Prozent auf 7,00 CHF), ams-OSRAM (-5,82 Prozent auf 22,64 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und Autoneum (-3,85 Prozent auf 119,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 918 443 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 9,09% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 24,30 -3,95% ams-OSRAM AG
Autoneum AG 129,00 -2,27% Autoneum AG
Barry Callebaut AG (N) 1 112,00 -1,07% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 19,85 5,03% Curatis AG
Emmi AG 923,00 2,33% Emmi AG
EvoNext Holdings AG 2,36 0,00% EvoNext Holdings AG
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 86 600,00 2,24% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 310,00 1,84% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
MindMaze Therapeutics 0,16 8,33% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7,68 -3,52% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,60 -1,32% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,03 -1,90% SHL Telemedicine
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,00 1,92% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 338,33 -1,11%

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