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Marktbericht 18.06.2026 15:59:17

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag leichter

Der SPI verliert heute an Boden.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 19 448,59 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,427 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 19 533,21 Punkte an der Kurstafel, nach 19 511,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 534,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 412,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,368 Prozent nach unten. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 18 716,55 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 17 804,22 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 16 561,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,61 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Idorsia (+ 26,45 Prozent auf 5,88 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 16,91 Prozent auf 79,50 CHF), Leonteq (+ 7,08 Prozent auf 16,34 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,74 Prozent auf 16,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,65 Prozent auf 12,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-12,90 Prozent auf 5,40 CHF), GAM (-10,45 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-5,48 Prozent auf 0,04 CHF), Komax (-4,54 Prozent auf 50,50 CHF) und EvoNext (-4,27 Prozent auf 1,57 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 704 346 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 285,150 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 2,27% Addex Therapeutics Ltd.
Banque Cantonale du Jura SA 74,00 -5,13% Banque Cantonale du Jura SA
Curatis AG 23,70 -1,25% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,70 0,59% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 12,40% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,55 -4,31% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 6,12 -2,70% Idorsia AG
Komax AG 54,40 -0,73% Komax AG
Leonteq AG 18,52 3,00% Leonteq AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 13,25 0,38% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 350,40 -0,34% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,18 -1,72% Santhera Pharmaceuticals AG

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SPI 19 475,48 0,06%

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