Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Der SPI verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 20 046,16 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,499 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,553 Prozent auf 20 044,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20 156,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 147,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 031,31 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SPI auf 19 475,48 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Stand von 18 765,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 746,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,89 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 5,93 Prozent auf 0,63 CHF), Gurit (+ 5,11 Prozent auf 35,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,04 CHF), PolyPeptide (+ 4,91 Prozent auf 43,80 CHF) und Edisun Power Europe (+ 4,23 Prozent auf 69,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Clariant (-7,66 Prozent auf 7,11 CHF), Leonteq (-5,90 Prozent auf 15,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,45 Prozent auf 19,61 CHF), Ascom (-4,35 Prozent auf 5,50 CHF) und Medacta (-3,62 Prozent auf 133,20 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 497 015 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,637 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at