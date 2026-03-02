Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus

Am Montag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 1,18 Prozent schwächer bei 19 027,83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,39 Prozent leichter bei 18 987,91 Punkten in den Handel, nach 19 255,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 19 047,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 855,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 18 484,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der SPI einen Wert von 17 706,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der SPI mit 17 149,95 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Leonteq (+ 22,50 Prozent auf 13,94 CHF), Adval Tech (+ 7,47 Prozent auf 37,40 CHF), Villars SA (+ 5,17 Prozent auf 610,00 CHF), Idorsia (+ 5,11 Prozent auf 4,12 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,59 Prozent auf 2,28 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-10,64 Prozent auf 6,30 CHF), ASMALLWORLD (-7,69 Prozent auf 0,60 CHF), Swatch (I) (-6,53 Prozent auf 183,95 CHF), Avolta (ex Dufry) (-6,52 Prozent auf 47,44 CHF) und Swatch (N) (-6,51 Prozent auf 35,88 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 807 631 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 335,154 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

