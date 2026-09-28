Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Minus

Kaum verändert zeigte sich der SPI am Montag.

Schlussendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 19 758,71 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,442 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,605 Prozent höher bei 19 890,91 Punkten, nach 19 771,23 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 935,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 758,71 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 270,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 19 954,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16 530,92 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,31 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Perrot Duval SA (+ 9,09 Prozent auf 120,00 CHF), DocMorris (+ 6,21 Prozent auf 12,15 CHF), Calida (+ 5,30 Prozent auf 13,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,39 Prozent auf 1,07 CHF) und Gurit (+ 3,79 Prozent auf 60,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-27,15 Prozent auf 7,62 CHF), Addex Therapeutics (-11,38 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-8,62 Prozent auf 17,50 CHF), ASMALLWORLD (-8,45 Prozent auf 0,65 CHF) und lastminutecom (-5,86 Prozent auf 9,32 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 160 166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315,923 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at