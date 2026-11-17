Am Dienstag sinkt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 1,05 Prozent auf 21 122,87 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,677 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,294 Prozent tiefer bei 21 283,14 Punkten, nach 21 346,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21 292,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 084,65 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SPI mit 20 288,85 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 20 181,31 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 17 318,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,79 Prozent. Bei 21 440,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 13,54 Prozent auf 1,04 CHF), Schlatter Industries (+ 6,25 Prozent auf 20,40 CHF), DocMorris (+ 3,26 Prozent auf 18,67 CHF), LEM (+ 2,72 Prozent auf 529,00 CHF) und Molecular Partners (+ 2,68 Prozent auf 2,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), Addex Therapeutics (-10,14 Prozent auf 0,03 CHF), Tecan (N) (-5,71 Prozent auf 234,60 CHF), Infomaniak (-4,15 Prozent auf 74,00 CHF) und GAM (-4,12 Prozent auf 0,06 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 861 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at