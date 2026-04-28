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WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
|SPI-Performance
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28.04.2026 12:26:53
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Dienstagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 18 487,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,356 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,720 Prozent schwächer bei 18 441,28 Punkten, nach 18 575,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 400,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 510,19 Punkten.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der SPI bei 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 035,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der SPI einen Wert von 16 330,44 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SIG Group (+ 9,64 Prozent auf 12,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,76 Prozent auf 1,10 CHF), VZ (+ 2,88 Prozent auf 150,00 CHF), Phoenix Mecano (+ 2,38 Prozent auf 430,00 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (+ 2,11 Prozent auf 96,70 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,60 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,93 Prozent auf 43,58 CHF), Private Equity (-4,78 Prozent auf 59,80 CHF), VP Bank (-4,21 Prozent auf 86,50 CHF) und Bucher Industries (-3,95 Prozent auf 316,50 CHF).
Die teuersten SPI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 972 289 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,226 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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