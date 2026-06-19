Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück

Heute halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 19 447,46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,427 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,021 Prozent schwächer bei 19 459,02 Punkten, nach 19 463,18 Punkten am Vortag.

Bei 19 400,10 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 531,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,373 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der SPI noch bei 18 867,44 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 17 379,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 449,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,81 Prozent auf 6,20 CHF), MCH (+ 8,66 Prozent auf 5,52 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,02 Prozent auf 48,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,13 Prozent auf 8,20 CHF) und PolyPeptide (+ 4,96 Prozent auf 39,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-6,26 Prozent auf 0,22 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,49 Prozent auf 74,50 CHF), Carlo Gavazzi (-4,33 Prozent auf 143,50 CHF), TX Group (-2,83 Prozent auf 130,40 CHF) und Idorsia (-2,82 Prozent auf 5,68 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6 771 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,012 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at