ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Index im Fokus
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08.06.2026 15:59:17
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt nachmittags zurück
Am Montag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,33 Prozent im Minus bei 18 863,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,653 Prozent auf 18 802,88 Punkte an der Kurstafel, nach 18 926,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 746,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 918,16 Punkten.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der SPI mit 18 574,54 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SPI bei 18 099,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 17 042,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SoftwareONE (+ 4,15 Prozent auf 8,79 CHF), Klingelnberg (+ 3,73 Prozent auf 12,50 CHF), Molecular Partners (+ 3,33 Prozent auf 3,10 CHF), Varia US Properties (+ 2,64 Prozent auf 13,60 CHF) und Adval Tech (+ 2,27 Prozent auf 45,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kardex (-13,52 Prozent auf 227,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 4,50 CHF), GAM (-7,08 Prozent auf 0,07 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,46 Prozent auf 15,94 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,97 Prozent auf 5,04 CHF) unter Druck.
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 863 869 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,725 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|43,60
|-3,54%
|ams-OSRAM AG
|19,30
|4,04%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,40
|-6,09%
|Curatis AG
|22,20
|-3,06%
|EvoNext Holdings AG
|1,85
|-1,60%
|GAM AG
|0,07
|-1,39%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,90
|-0,41%
|Kardex AG
|251,00
|-11,62%
|Klingelnberg AG
|13,70
|6,20%
|Molecular Partners AG
|3,32
|1,22%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|358,00
|-0,17%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|17,68
|-4,33%
|SoftwareONE
|9,55
|5,76%
|UBS
|41,06
|0,93%
|Varia US Properties
|13,65
|3,02%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 842,55
|-0,44%
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