ams-OSRAM Aktie

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WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Index im Fokus 08.06.2026 15:59:17

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt nachmittags zurück

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt nachmittags zurück

Der SPI zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Montag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,33 Prozent im Minus bei 18 863,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,653 Prozent auf 18 802,88 Punkte an der Kurstafel, nach 18 926,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 746,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 918,16 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der SPI mit 18 574,54 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SPI bei 18 099,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 17 042,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SoftwareONE (+ 4,15 Prozent auf 8,79 CHF), Klingelnberg (+ 3,73 Prozent auf 12,50 CHF), Molecular Partners (+ 3,33 Prozent auf 3,10 CHF), Varia US Properties (+ 2,64 Prozent auf 13,60 CHF) und Adval Tech (+ 2,27 Prozent auf 45,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kardex (-13,52 Prozent auf 227,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 4,50 CHF), GAM (-7,08 Prozent auf 0,07 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,46 Prozent auf 15,94 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,97 Prozent auf 5,04 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 863 869 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,725 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 43,60 -3,54% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 19,30 4,04% ams-OSRAM AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,40 -6,09% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 22,20 -3,06% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,85 -1,60% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 -1,39% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,90 -0,41% Highlight Event and Entertainment AG
Kardex AG 251,00 -11,62% Kardex AG
Klingelnberg AG 13,70 6,20% Klingelnberg AG
Molecular Partners AG 3,32 1,22% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 358,00 -0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,68 -4,33% Santhera Pharmaceuticals AG
SoftwareONE 9,55 5,76% SoftwareONE
UBS 41,06 0,93% UBS
Varia US Properties 13,65 3,02% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 842,55 -0,44%

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