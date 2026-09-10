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Kursverlauf 10.09.2026 17:58:51

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende

Der SPI erlitt heute Verluste.

Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 19 410,30 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,437 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 19 546,48 Punkte an der Kurstafel, nach 19 510,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 19 567,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 410,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der SPI bei 20 585,70 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 19 010,52 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 10.09.2025, mit 16 950,46 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 3,33 Prozent auf 0,18 CHF), Barry Callebaut (+ 2,61 Prozent auf 1 142,00 CHF), BACHEM (+ 2,39 Prozent auf 79,30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,21 Prozent auf 69,50 CHF) und Burkhalter (+ 2,20 Prozent auf 120,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil INTERROLL (-7,72 Prozent auf 1 434,00 CHF), Xlife Sciences (-6,12 Prozent auf 13,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,17 Prozent auf 110,00 CHF), DocMorris (-4,86 Prozent auf 10,18 CHF) und Sulzer (-3,95 Prozent auf 150,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 868 009 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,885 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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BACHEM HOLDING AG 83,65 1,76% BACHEM HOLDING AG
Banque Cantonale du Jura SA 69,50 2,21% Banque Cantonale du Jura SA
Barry Callebaut AG (N) 1 208,00 2,29% Barry Callebaut AG (N)
Burkhalter Holding AG 127,20 1,76% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,30 -3,50% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,71 -5,64% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,34 0,00% EvoNext Holdings AG
INTERROLL AG 1 512,00 -8,14% INTERROLL AG
MindMaze Therapeutics 0,19 2,75% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 110,00 -5,17% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,00 -1,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sulzer AG (N) 159,40 -4,03% Sulzer AG (N)
UBS 46,38 -1,95% UBS
Xlife Sciences AG 13,80 -6,12% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 410,30 -0,51%

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