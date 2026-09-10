Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Kursverlauf
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10.09.2026 17:58:51
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende
Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 19 410,30 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,437 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 19 546,48 Punkte an der Kurstafel, nach 19 510,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 19 567,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 410,30 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der SPI bei 20 585,70 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 19 010,52 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 10.09.2025, mit 16 950,46 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 3,33 Prozent auf 0,18 CHF), Barry Callebaut (+ 2,61 Prozent auf 1 142,00 CHF), BACHEM (+ 2,39 Prozent auf 79,30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,21 Prozent auf 69,50 CHF) und Burkhalter (+ 2,20 Prozent auf 120,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil INTERROLL (-7,72 Prozent auf 1 434,00 CHF), Xlife Sciences (-6,12 Prozent auf 13,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,17 Prozent auf 110,00 CHF), DocMorris (-4,86 Prozent auf 10,18 CHF) und Sulzer (-3,95 Prozent auf 150,80 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 868 009 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,885 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sulzer AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|83,65
|1,76%
|Banque Cantonale du Jura SA
|69,50
|2,21%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 208,00
|2,29%
|Burkhalter Holding AG
|127,20
|1,76%
|Curatis AG
|19,30
|-3,50%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,71
|-5,64%
|EvoNext Holdings AG
|2,34
|0,00%
|INTERROLL AG
|1 512,00
|-8,14%
|MindMaze Therapeutics
|0,19
|2,75%
|Perrot Duval SA
|110,00
|-5,17%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|373,00
|-1,11%
|Sulzer AG (N)
|159,40
|-4,03%
|UBS
|46,38
|-1,95%
|Xlife Sciences AG
|13,80
|-6,12%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 410,30
|-0,51%
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