Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Mittwochmittag nach

Das macht der SPI am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,14 Prozent schwächer bei 18 087,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,560 Prozent schwächer bei 18 193,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 295,85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 203,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 087,71 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,532 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der SPI einen Stand von 18 186,12 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 17 080,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, betrug der SPI-Kurs 16 557,17 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,847 Prozent zu Buche. Bei 18 642,83 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 18 069,15 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 11,95 Prozent auf 22,95 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,22 Prozent auf 0,15 CHF), Evolva (+ 8,23 Prozent auf 0,87 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,66 Prozent auf 1,12 CHF) und GAM (+ 4,17 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,09 Prozent auf 20,50 CHF), PolyPeptide (-4,24 Prozent auf 28,25 CHF), Curatis (-4,19 Prozent auf 16,00 CHF) und Sandoz (-3,87 Prozent auf 61,54 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 709 449 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,332 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

