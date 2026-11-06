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SPI-Kursverlauf 06.11.2026 15:58:55

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach

Der SPI verliert am Nachmittag an Wert.

Am Freitag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,86 Prozent schwächer bei 20 693,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,681 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,72 Prozent auf 20 722,28 Punkte an der Kurstafel, nach 21 085,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 800,24 Punkte, das Tagestief hingegen 20 598,79 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,182 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bewegte sich der SPI bei 19 562,45 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 20 445,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 989,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,44 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21 271,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 4,44 Prozent auf 131,80 CHF), Orell Fuessli (+ 3,70 Prozent auf 140,00 CHF), WISeQey (+ 3,37 Prozent auf 6,74 USD), Gurit (+ 2,73 Prozent auf 52,60 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,16 Prozent auf 5,68 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Medacta (-14,45 Prozent auf 105,40 CHF), Addex Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,02 CHF), Barry Callebaut (-5,35 Prozent auf 1 238,00 CHF), Schlatter Industries (-4,85 Prozent auf 19,60 CHF) und Swiss Re (-4,33 Prozent auf 152,30 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 372 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349,317 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -8,85% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1 361,00 -3,48% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 -3,16% Bellevue AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,20 4,03% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 144,20 5,41% Cicor Technologies Ltd.
EvoNext Holdings AG 2,56 -1,54% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 57,00 3,64% Gurit Holding AG
Medacta 115,60 -5,40% Medacta
Orell Fuessli AG 153,00 1,32% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,20 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,60 -4,85% Schlatter Industries AG
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
UBS 42,91 -0,74% UBS
WISeQey 6,78 3,99% WISeQey

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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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