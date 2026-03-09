Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|SPI-Kursverlauf
|
09.03.2026 12:26:54
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein
Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 2,03 Prozent auf 17 732,36 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,429 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,15 Prozent auf 17 892,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.
Bei 17 574,72 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 918,05 Punkten den höchsten Stand markierte.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 689,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 768,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der SPI bei 17 239,04 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,80 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 12,58 Prozent auf 35,80 CHF), Ascom (+ 10,21 Prozent auf 5,29 CHF), Kudelski (+ 6,31 Prozent auf 1,18 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,70 Prozent auf 2,41 CHF) und Gurit (+ 4,14 Prozent auf 25,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil COSMO Pharmaceuticals (-15,55 Prozent auf 90,70 CHF), Evolva (-11,16 Prozent auf 0,86 CHF), Burckhardt Compression (-8,55 Prozent auf 503,00 CHF), GAM (-7,38 Prozent auf 0,11 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,06 Prozent auf 0,12 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 208 106 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 311,667 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
09.03.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Roche-Aktie dennoch in Rot: Positiver Studienausgang für Adipositas-Wirkstoff (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|38,40
|1,59%
|Ascom
|5,86
|10,98%
|Burckhardt Compression AG
|601,00
|-0,83%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|106,00
|-6,19%
|Evolva Holding AG
|0,95
|-5,94%
|GAM AG
|0,13
|1,10%
|Gurit Holding AG
|28,75
|8,49%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|2,59
|0,78%
|Kudelski S.A. (I)
|1,29
|5,31%
|Leclanche (Leclanché SA)
|0,13
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|382,00
|-2,00%
|UBS
|33,59
|1,45%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 964,17
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.