Schwacher Wochentag in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 2,03 Prozent auf 17 732,36 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,429 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,15 Prozent auf 17 892,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.

Bei 17 574,72 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 918,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 689,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 768,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, notierte der SPI bei 17 239,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,80 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 12,58 Prozent auf 35,80 CHF), Ascom (+ 10,21 Prozent auf 5,29 CHF), Kudelski (+ 6,31 Prozent auf 1,18 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,70 Prozent auf 2,41 CHF) und Gurit (+ 4,14 Prozent auf 25,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil COSMO Pharmaceuticals (-15,55 Prozent auf 90,70 CHF), Evolva (-11,16 Prozent auf 0,86 CHF), Burckhardt Compression (-8,55 Prozent auf 503,00 CHF), GAM (-7,38 Prozent auf 0,11 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,06 Prozent auf 0,12 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 208 106 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 311,667 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at