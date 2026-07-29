Schwacher Wochentag in Zürich: SPI leichter

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,33 Prozent leichter bei 20 333,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,498 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,345 Prozent höher bei 20 471,42 Punkten, nach 20 401,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20 491,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 315,05 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,462 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der SPI mit 20 040,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der SPI noch bei 18 395,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 687,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 491,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 18,46 Prozent auf 24,26 CHF), Autoneum (+ 17,38 Prozent auf 136,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 12,94 Prozent auf 0,19 CHF), TX Group (+ 4,26 Prozent auf 142,00 CHF) und Swatch (I) (+ 4,18 Prozent auf 177,05 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-10,59 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,88 Prozent auf 63,60 CHF), SHL Telemedicine (-6,94 Prozent auf 1,01 CHF), Adval Tech (-6,64 Prozent auf 42,20 CHF) und ASMALLWORLD (-6,50 Prozent auf 0,58 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 546 981 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,522 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at